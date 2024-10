1 minuto per la lettura

Spaccio di cocaina via social: due arresti nell’Avellinese. Gli arrestati, specializzati nella consegna a domicilio, organizzavano le vendite sfruttando le piattaforme online per raggiungere i clienti in modo rapido e discreto.

LAURO (AVELLINO) – La Polizia del commissariato di Lauro ha arrestato due uomini di Nola (Napoli), un trentunenne e un quarantunenne, con l’accusa di spaccio di cocaina. Gli agenti hanno sorpreso i due al confine tra Domicella e Palma Campania e hanno sequestrato un grammo di cocaina e 735 euro in contanti.

Gli arrestati, specializzati nella consegna a domicilio, organizzavano le vendite tramite i social network, sfruttando le piattaforme online per raggiungere i clienti in modo rapido e discreto. Le forze dell’ordine hanno monitorato le loro attività per settimane, identificando movimenti sospetti e tracciando i contatti tra i due uomini e i clienti.

Dopo l’arresto, le autorità hanno immediatamente condotto i sospetti davanti al Tribunale di Napoli per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni, oltre al rientro obbligatorio in casa durante le ore serali e notturne.