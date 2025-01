1 minuto per la lettura

Spari a Mercogliano, nell’Avellinese. 19enne ferito alla schiena: non è in pericolo di vita. Indagini in corso.

MERCOGLIANO (AVELLINO) – Un giovane di 19 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Mercogliano, piccolo Comune della provincia di Avellino, scatenando l’allarme tra i residenti. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri (20 gennaio), ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi.

SPARI NELL’AVELLINESE, 19ENNE FERITO ALLA SCHIENA: LE PRIME RICOSTRUZIONI

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito alla schiena da un proiettile. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino. Dopo un primo intervento medico, i sanitari sono riusciti ad estrarre il proiettile, confermando che il colpo non ha raggiunto organi vitali. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. I medici hanno escluso il pericolo di vita.

I Carabinieri della compagnia di Avellino stanno ora indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire dinamica e motivazioni dell’aggressione. Non si esclude alcuna pista. Gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni e raccogliendo elementi utili a far luce su un episodio che ha scosso la tranquillità di Mercogliano.