Operazione Dolce Vita, nuova acquisizione di atti al comune di Avellino

AVELLINO – Acquisiti nuovi atti e documenti nell’ambito dell’inchiesta “Dolce Vita”, su appalti e affidamenti del comune di Avellino. Operazione che il 18 aprile scorso ha portato all’arresto dell’ex sindaco, Gianluca Festa tuttora sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Carabinieri e Guardia di Finanza, in borghese, infatti, hanno prelevato dagli uffici del Comune la documentazione relativa a diversi lavori pubblici appaltati dall’amministrazione Festa. In particolare, tra i documenti sequestrati spiccano quelli relativi agli appalti per l’arredo urbano, la riqualificazione di Corso Umberto e dell’ex convento di san Generoso, oggi sede del Comando della polizia municipale. Gli investigatori avrebbero anche avuto un colloquio informale con l’attuale sindaco Laura Nargi.

Secondo quanto si apprende, la Procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico Airoma, potrebbe chiedere il giudizio immediato per Festa e per gli altri indagati già entro la prima metà del mese di settembre, pochi giorni prima che la Corte di Cassazione si pronunci, (udienza prevista per il 18 settembre), sulla revoca dei domiciliari per l’ex sindaco.