Altavilla Irpina, incendio in deposito agricolo

Incendio in deposito agricolo nell’Avellinese. Morti numerosi animali da allevamento.

ALTAVILLA IRPINIA (AVELLINO) – Un violento incendio ha devastato un deposito agricolo situato in via Belvedere ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, nella tarda serata di ieri. All’interno della struttura, oltre a vari materiali agricoli, erano ospitati anche allevamenti di pollame e conigli. L’incendio ha provocato la morte di numerosi animali, suscitando profonda preoccupazione nella comunità locale.

Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto l’edificio in muratura e lamiere, hanno richiesto l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Avellino. Grazie al loro pronto intervento, l’incendio è stato domato e la struttura messa in sicurezza, evitando il propagarsi delle fiamme alle aree circostanti.

Durante le operazioni di spegnimento, è emerso che l’incendio ha compromesso un cavo dell’energia elettrica, causando l’interruzione temporanea della fornitura a tutto l’isolato. I tecnici dell’Enel sono intervenuti sul posto e, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, hanno riattivato l’erogazione di energia.

Le cause dell’incendio rimangono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire se si tratti di un incidente o se ci siano altre cause dietro il rogo. La comunità di Altavilla Irpina è scossa per la perdita degli animali, che rappresentavano una parte importante dell’economia agricola locale.