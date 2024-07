Cervinara, nonno e figlia arrestati per violenza sessuale su minori

1 minuto per la lettura

Sono di Cervinara l’uomo 58enne e la madre di 25, accusati di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni delle due figlie minori della donna.

CERVINARA (AVELLINO)- Un uomo di 58 anni e la sua figlia di 25, entrambi residenti a Cervinara, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo per violenza sessuale su minori. I due adesso in carcere su disposizione della Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Le accuse mosse nei loro confronti riguarderebbero abusi sessuali ripetuti ai danni delle due figlie minorenni della donna. Si tratterebbe di due sorelline. Gli abusi si sarebbero consumati all’interno della loro abitazione tra il 2018 e il 2019.

L’uomo, già in passato coinvolto in un’altra vicenda di abusi sessuali su minori, era stato scarcerato dal Tribunale del Riesame il 15 aprile scorso.