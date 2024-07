Cervinara, imprenditore narcotizzato e derubato in casa

1 minuto per la lettura

L’imprenditore di Cervinara ad Avellino è stato narcotizzato e derubato nella sua casa durante la notte; la polizia ha avviato le indagini.

CERVINARA (AVELLINO) – Un imprenditore di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato vittima di un furto con rapina nella sua abitazione. L’uomo, questa mattina, 13 luglio 2024, si è risvegliato tramortito e disorientato, all’interno della sua casa, dopo essere stato narcotizzato dai ladri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero entrati in azione nella notte scorsa, forzando la porta principale dell’abitazione. Al momento non è chiaro se l’uomo fosse solo in casa o se vi fossero altri familiari presenti al piano superiore, dove vive la famiglia del fratello.

Fatto sta che, una volta all’interno, i ladri hanno rovistato dappertutto.

Sembrerebbe che i ladri abbiano somministrato una sostanza narcotica all’uomo, che lo ha fatto addormentare e gli ha impedito di accorgersi e reagire al furto. Al risveglio, questa mattina, l’imprenditore si è trovato tramortito e privo di denaro.

Ancora sotto shock, l’imprenditore di Cervinara narcotizzato e derubato in casa ha denunciato l’accaduto agli agenti del Commissariato di Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili del furto.