Avellino, piantagione di marijuana sul balcone: denunciato 39 enne

La piantagione coltivata in vaso sul balcone era composta da cinque piante di marijuana di diverse varietà auto-fiorenti, che il 39enne curava con specifici fertilizzanti.

AVELLINO- I finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti, hanno scoperto e sequestrato una piccola piantagione di marijuana coltivata sul balcone di un’abitazione del centro cittadino. L’operazione, coordinata dal Colonnello Salvatore Minale, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, e eseguita dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, diretti dal maggiore Silverio Papis, ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 39 enne di Avelllino. L’uomo è ritenuto responsabile della coltivazione.

A comporre la piantagione domestica erano cinque piante di diverse varietà auto-fiorenti, accuratamente curate con fertilizzanti specifici. All’interno dell’abitazione, i finanzieri hanno rinvenuto anche circa 10 grammi di marijuana già essiccata e pronta per l’uso. Inoltre hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e i fertilizzanti utilizzati per la coltivazione.

A seguito del rinvenimento della piantagione di marijuana coltivata sul balcone, il 39 enne è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.