Avellino: infermiera aggredita all'ospedale Moscati

1 minuto per la lettura

L”infermiera dell’ospedale Moscati di Avellino è stata aggredita dalla familiare di un paziente in attesa. L’aggressione è avventa a triage, provocando ferite all’operatrice sanitaria.

AVELLINO – Un nuovo episodio di violenza si è consumato questa volta all’interno dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove un’infermiera è stata aggredita dalla familiare di un paziente. L’accaduto, avvenuto nel pomeriggio di ieri, 20 settembre 2024, ha scosso l’opinione pubblica e riacceso i riflettori sul tema della sicurezza negli ambienti sanitari.

A quanto pare, l’operatrice sanitaria era impegnata in triage del pronto soccorso Moscati quando è stata avvicinata da una donna che manifestava impazienza per i tempi di attesa della visita medica per un proprio familiare. Nonostante le rassicurazioni dell’infermiera e la spiegazione che erano in corso casi più urgenti, la donna avrebbe reagito in modo violento. Prima l’aggressione sarebbe stata solo verbalmente e poi fisicamente, colpendo l’operatrice ad un braccio e alle labbra. L’intervento tempestivo delle guardie giurate in servizio nell’ospedale ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. L’infermiera, scossa dall’accaduto, ha sporto denuncia presso le autorità competenti. L’ennesima aggressione si inserisce in un contesto nazionale e regionale che appare sempre più allarmante. Si registra, infatti, un aumento significativo delle aggressioni ai danni del personale sanitario.