Troppo chiasso, aggressione con mannaia a Solofra

Aggressione con mannaia a Solofra: tre cittadini denunciati per lesioni personali, minacce e porto abusivo di armi improprie.

SOLOFRA (AVELLINO) – Aggressione con mannaia a Solofra, in provincia di Avellino. Tre cittadini di nazionalità cinese – due uomini e una donna tra i 30 e i 60 anni – sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali, minacce e porto abusivo di armi improprie. Il gruppo, infastidito dal rumore provocato da un gruppo di ragazzi minorenni che si trovavano nei pressi della loro abitazione.

L’episodio è avvenuto quando i residenti, esasperati dal frastuono e dal ripetuto utilizzo di mortaretti da parte dei ragazzi, sono scesi in strada per confrontarsi con loro. In seguito a una breve discussione, la situazione è degenerata rapidamente, portando uno dei residenti a impugnare una mannaia nel tentativo di allontanare i giovani. Uno dei ragazzi è stato trattenuto e ha riportato una ferita superficiale all’orecchio. I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno sequestrato l’arma e denunciato i tre adulti coinvolti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità individuali e la dinamica completa dei fatti.