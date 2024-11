Luogosano, 28enne picchia la fidanzata per controllarle il cellulare

1 minuto per la lettura

28enne di Luogosano picchia la fidanzata con pugni e schiaffi dopo il rifiuto della donna di mostrargli il cellulare. Disposto per lui il divieto di dimora e avvicinamento alla donna.

LUOGOSANO (AVELLINO)- Un gesto di controllo si è trasformato in una violenza inaudita. Un 28enne di Luogosano, in provincia di Avellino, è finito nei guai con l’accusa di lesioni e minacce aggravate ai danni della sua fidanzata. La lite, degenerata in aggressione, sarebbe nata dallo smartphone.

La ragazza avrebbe rifiutato di mostrare il contenuto del suo cellulare al fidanzato. Rifiuto che avrebbe così scatenato la furia del giovane, che l’avrebbe colpita con pugni e schiaffi.

Dopo la denuncia della vittima le forze dell’ordine hanno avviato le indagini del caso. La procura di Benevento ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati il 28enne. Per questi fatti, il Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza per il 28enne il di divieto di avvicinamento alla persona offesa e di divieto di dimora nel comune di Fontanarosa, dove si è consumata l’aggressione.

Picchia la fidanzata e il gip di tribunale emette la misura cautelare cautelare che mira a tutelare la sicurezza della ragazza e a impedire che l’uomo di Luogosano possa reiterare le sue condotte violente.