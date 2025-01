Avellino, tensioni nel carcere: detenuti barricati e agenti aggrediti

1 minuto per la lettura

Seppe denuncia nuovi episodi di tensione nel carcere di Avellino. dove in tempi diversi due detenuti si sono barricati in reparti della struttura.

AVELLINO- La situazione nel carcere di Avellino continua a destare preoccupazione. Nuovi episodi di tensione hanno visto coinvolti detenuti e agenti penitenziari, mettendo in luce le criticità del sistema carcerario locale.

Martedì scorso, 21 gennaio 2025, un detenuto napoletano sarebbe riuscito a sottrarre le chiavi di un reparto di isolamento a un agente penitenziario, e si sarebbe barricato al suo interno. Solo dopo una lunga trattativa è stato possibile ristabilire l’ordine. L’agente, rimasto ferito durante la colluttazione, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Le criticità nel carcere di Avellino vengono denunciate dalla vice segretaria regionale del Sappe, Marianna Argenio.

A distanza di poche ore, dall’episodio del detenuto napoletano, un altro detenuto si è barricato in un reparto chiuso per lavori di ristrutturazione. Anche in questo caso, sarebbe stato necessario un lungo negoziato per convincerlo a desistere. Questi ultimi episodi degli detenuti barricati in reparti della struttura si aggiungono ad una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno evidenziato le criticità del carcere di Avellino. Dal sindacato più volte è stato sottolineando la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza degli agenti e dei detenuti.