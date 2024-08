Pietrastornina, il ministro Piantedosi esorta a prevenire incendi e incidenti stradali

2 minuti per la lettura

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto a Pietrastornina focalizzandosi su due temi cruciali: la prevenzione degli incidenti stradali e il rischio incendi legato alla scarsa manutenzione del territorio.

PIETRASTORNINA (AVELLINO) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto oggi al tradizionale incontro estivo con DonatoriNati e PetraStrumilia a Pietrastornina (Avellino), focalizzandosi su due temi cruciali: la prevenzione degli incidenti stradali e il rischio incendi legato alla scarsa manutenzione del territorio. Piantedosi ha sottolineato l’urgenza di un cambiamento culturale per ridurre il numero di tragedie stradali e ha messo in guardia contro i pericoli derivanti dall’abbandono delle aree verdi.

PIANTEDOSI: ECCO COME PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI

Nel suo intervento, Piantedosi ha evidenziato come gli incidenti stradali rappresentino la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato sul versante della prevenzione . «Dall’inizio dell’anno, abbiamo incontrato 600 mila automobilisti per far crescere la cultura della responsabilità e della consapevolezza: il governo, come abbiamo ricordato al Meeting di Rimini con il ministro Salvini – ha aggiunto Piantedosi – molto sta facendo per il miglioramento e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e nel potenziamento dei controllo. Con il contributo della società civile possiamo incidere per affermare la cultura della responsabilità».

RISCHIO INCENDI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

A margine dell’evento, Piantedosi ha affrontato anche il problema dei rischi incendiari, con un richiamo urgente alla necessità di una maggiore manutenzione del territorio. Il rischio incendi è in aumento, e spesso questo è legato a un territorio trascurato, ha sottolineato il ministro citando il recente rogo che ha devastato il quartiere di Cinecittà a Roma come un esempio drammatico di questa minaccia.

Il ministro ha quindi lanciato un appello per una gestione più attenta e responsabile delle risorse naturali e delle aree verdi. Piantedosi ha dichiarato: «Da più parti si chiedono più risorse per contrastare gli incendi estivi: non sono queste a mancare, insieme all’impegno dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. La scarsa manutenzione del territorio è il vero anello mancante».