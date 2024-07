Premio Artis Suavitas 2024: i protagonisti della quinta edizione

2 minuti per la lettura

Quinta edizione del Premio Artis Suavitas. Tra i premiati: Mogol, Liliana Segre, Malika Ayane, Gigi D’Alessio, Roberto Giacobbo, The Jackal, Linton Johnson, Giovanni Liccardo, Lorenzo Quinn, Valentina Vignali e Mario Zanetti.

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella, si è tenuta la quinta edizione del Premio Artis Suavitas, una kermesse che ha omaggiato figure di spicco nel panorama delle arti, della cultura, dello sport e dell’imprenditoria italiana e internazionale.

Tra i premiati di quest’anno: Mogol, Malika Ayane, Gigi D’Alessio, Roberto Giacobbo, The Jackal, Linton Johnson, Giovanni Liccardo, Lorenzo Quinn, Valentina Vignali e Mario Zanetti. Queste personalità, ognuna nel proprio campo, hanno contribuito con il loro talento e dedizione ad arricchire il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. Tra gli insigniti anche Liliana Segre, che ha colpito il pubblico con un emozionante videomessaggio.

PREMIO ARTIS SUAVITAS 2024

Il Premio Artis Suavitas non è soltanto un riconoscimento delle eccellenze individuali, ma rappresenta anche un ideale di bellezza e integrazione attraverso l’arte. «Il nostro percorso ci insegna che mediante l’arte e la cultura possiamo imparare come si può stare al mondo, per trovarvi bellezza in ogni istante», ha dichiarato l’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps, sottolineando il potere unificante delle arti nel promuovere cultura, integrazione e solidarietà. «Anno dopo anno- ha aggiunto Larizza- profondiamo il massimo sforzo per creare qualcosa di unico, qualcosa che renda il mondo più bello e ciascuno di noi una persona migliore».

Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha dichiarato: «Abbiamo avuto l’onore di ospitare nel nostro splendido anfiteatro alcune delle personalità più importanti del panorama culturale, artistico, musicale». Il maestro Iginio Massari, membro del Comitato Scientifico, ha elogiato la scelta della location e l’eccellenza dei premiati, sottolineando come Artis Suavitas sia diventato un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dell’arte e della cultura italiana nel contesto internazionale.

Il premio stesso, una scultura dell’artista Cettina Prezioso rappresentante l’Albero della Cultura, raffigura una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra. Inoltre, il bando dedicato al laureato più meritevole dell’anno accademico, vinto da Ciro Iovino con il sostegno di Marican Holding, evidenzia l’impegno del Premio Artis Suavitas nel promuovere l’istruzione e il talento giovanile nella regione Campania.