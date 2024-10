Benevento, riapre il “Giardino del Mago” ideato da Riccardo Dalisi

2 minuti per la lettura

Torna a splendere una delle gemme del centro storico di Benevento, il “Giardino del Mago”, ideato dall’artista internazionale Riccardo Dalisi.

Dopo un decennio di chiusura, il “Giardino del Mago”, una delle gemme artistiche del centro storico di Benevento, riapre le sue porte. Ideato dall’artista internazionale Riccardo Dalisi e situato presso Palazzo Casiello in piazza Santa Sofia, il giardino è stato recentemente restaurato e riportato alla luce grazie all’impegno di “Sannio Europa”, l’agenzia partecipata della Provincia di Benevento.

Il giardino, che per anni ha ospitato le opere di Dalisi in un deposito, torna a essere un luogo di incontro e ispirazione per cittadini e turisti. Le installazioni, ora esposte come l’artista le aveva pensate, arricchiscono ulteriormente il panorama culturale di una città che punta a valorizzare il proprio patrimonio.

IL GIARDINO DEL MAGO: LA CERIMONIA DI APERTURA

Durante la cerimonia di apertura, il giardino ha riaccolto le opere di Dalisi, rimaste custodite in un deposito per anni. Raffaele Del Vecchio, amministratore di “Sannio Europa”, ha sottolineato l’importanza di restituire alla città questa oasi di creatività e bellezza, con le opere esposte esattamente come concepite dall’artista. All’evento hanno partecipato anche Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e il sindaco Clemente Mastella. Quest’ultimo ha messo in evidenza l’inaugurazione del nuovo bookshop-infopoint turistico, sempre in piazza Santa Sofia, definendolo “un vero gioiello” per la città. Questo spazio, pensato per accogliere turisti e visitatori, rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Benevento.

«L’evento di oggi è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno che la Provincia di Benevento sta portando avanti per valorizzare sempre più il nostro ricco patrimonio storico culturale», ha dichiarato il presidente Lombardi.

QR CODE

Un’importante novità per gli operatori turistici di Benevento è l’introduzione di un QR code multimediale, che, come annunciato da Del Vecchio, sarà disponibile presso alberghi, B&B e negozi. Questo codice fornirà informazioni dettagliate sui musei, i luoghi da visitare e le attività culturali, rendendo l’esperienza turistica ancora più ricca e coinvolgente. La riapertura del “Giardino del Mago” rappresenta dunque un passo significativo per la città di Benevento; un invito a riscoprire l’arte e la cultura che la caratterizzano.