Benevento, svaligiata casa ex parlamentare Carmine Nardone

BENEVENTO – Una nuova ondata di furti notturni scuote Benevento e i suoi dintorni. Questa volta, a farne le spese è stata l’abitazione di Carmine Nardone, ex parlamentare e per anni presidente della Provincia di Benevento, nonché figura di spicco del panorama politico locale. La casa, situata alle porte della città, è stata presa di mira dai ladri, che hanno fatto razzia di beni materiali e di oggetti di grande valore affettivo.

«Hanno portato via tutto», ha dichiarato un amareggiato Nardone, che oltre a ricoprire ruoli istituzionali è noto come fondatore di Futuridea, associazione impegnata in innovazione e sostenibilità. «Ma la cosa che più mi fa male è che hanno preso le mie medaglie da parlamentare e tantissimi oggetti delle mie visite istituzionali negli USA».

CRESCE L’ALLARME SICUREZZA

Questo ennesimo episodio si inserisce in un quadro sempre più preoccupante per la sicurezza del territorio. Le abitazioni delle zone periferiche continuano a essere obiettivo privilegiato dei ladri, che agiscono indisturbati approfittando delle ore notturne.

Carmine Nardone, pur esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono sul campo, lancia un appello: «Servono nuove strategie per contrastare efficacemente questi reati predatori».