Omicidio choc a Pannarano: uomo decapitato, testa gettata dal balcone

Omicidio choc a Pannarano: in provincia di Benevento, un uomo è stato decapitato e la sua testa è stata gettata dal balcone dell’abitazione.

Nel borgo di Pannarano, provincia di Benevento, un pensionato di 70 anni, Annibale Miarelli, è stato decapitato nel cuore della notte. Benito Miarelli, 57 anni, ha confessato di aver sgozzato il fratello mentre questi dormiva nella propria camera da letto. Ancora più inquietante, la testa della vittima è stata successivamente gettata dal balcone dell’abitazione. Benito Miarelli, visibilmente alterato e confuso, si è recato da un vicino di casa chiedendo di allertare le forze dell’ordine. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul luogo del delitto e hanno arrestato Benito Miarelli, attualmente detenuto nel carcere di Benevento, dove, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato di turno, l’uomo ha ammesso la sua responsabilità.

OMICIDIO CHOC A PANNARANO

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni delle autorità, il movente del delitto sembrerebbe riconducibile a una lite scoppiata tra i due fratelli, la cui convivenza era stata apparentemente pacifica e senza conflitti. Le circostanze che avrebbero scatenato l’omicidio restano avvolte nel mistero. Le autorità locali proseguono le indagini per comprendere appieno i motivi che hanno portato a un gesto così estremo e brutale.

IL SINDACO DI PANNARANO ANTONIO IANNACCONE: «NON CI SONO PAROLE PER QUANTO ACCADUTO»

Annibale, un pensionato che aveva scelto di ritirarsi nel tranquillo borgo di Pannarano dopo aver perso la moglie per godersi la pensione. L’uomo era conosciuto e rispettato da tutti per la sua pacatezza e generosità. La sua morte così tragica ha scosso profondamente amici e vicini. Il sindaco di Pannarano Antonio Iannaccone ha dichiarato all’Ansa: «Non ci sono parole per quanto accaduto. Siamo vicini ai familiari colpiti da questa tragedia. L’intera comunità è sgomenta e incredula di fronte al dramma che ha colpito una famiglia di brave persone».