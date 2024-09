Sant'Agata dei Goti: zio abusa della nipote 15enne, arrestato

1 minuto per la lettura

Abusa della nipote palpeggiandola e chiedendo un rapporto sessuale: lo zio 42enne arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

BENVENUTO- Un uomo di 42 anni è stato arrestato, e condotto agli arresti domiciliari, con l’accusa di aver abusato sessualmente della nipote quindicenne. A denunciare l’accaduto è stato il padre della ragazza, fratello dell’indagato. L’uomo ha sporto denuncia dopo aver appreso le violenze subite dalla figlia durante un periodo di vacanza trascorso a Sant’Agata dei Goti. Sembrerebbe che il 42 enne avrebbe palpeggiato la nipote, accarezzato e ci sarebbe stato anche un tentativo di convincerla ad avere un rapporto sessuale.

ZIO ABUSA DELLA NIPOTE: FONDAMENTALE I MESSAGGI WHATSAPP DELLA VITTIMA ALLA MADRE

Il gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura coordinata dal procuratore Aldo Policastro, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti del 42enne.

Fondamentale è stata la denuncia del padre della ragazza e, soprattutto, il racconto dettagliato della minorenne. La quindicenne, in vacanza a Sant’Agata dei Gori, ha infatti inviato alcuni messaggi su WhatsApp alla madre descrivendo l’accaduto e chiedendo aiuto.

All’arrivo dei familiari e dei carabinieri la ragazza è stata trovata in lacrime. Proprio la testimonianza della vittima è stata ritenuta fondamentale per le indagini e ha permesso ai carabinieri di raccogliere le prove necessarie per richiedere l’arresto dell’uomo.