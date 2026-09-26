Incidente a Cusano Mutri, fuoristrada si ribalta in una terreno privato: morto 28enne

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Incidente a Cusano Mutri nel Beneventano dove un operaio di 28anni è morto dopo che il suo fuoristrada si è ribaltato in un terreno privato. Sono rimasti feriti altri due ragazzi.

CUSANO MUTRI (BENEVENTO) – Drammatico incidente stradale nel Beneventano, a Cusano Mutri. Un giovane di 28 anni ha perso la vita e altri due suoi amici sono rimasti feriti in seguito al ribaltamento del fuoristrada su cui viaggiavano. Il sinistro si è verificato lungo una strada sterrata situata all’interno di un terreno privato. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. La vittima, un operaio del posto che aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, è deceduta sul colpo. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. I due amici feriti, gravemente contusi ma fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati dapprima trasferiti all’ospedale di Cerreto Sannita e successivamente al presidio ospedaliero San Pio di Benevento per le cure del caso.

INCIDENTE CUSANO MUTRI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO PIETRO CROCCO PER IL GIOVANE 28ENNE MORTO

Il drammatico incidente ha scosso l’intera comunità locale. Il sindaco Pietro Crocco ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio diffuso sui social. «La tragedia – ha scritto- che questa mattina ha colpito Cusano Mutri, portando via un giovane del nostro paese, ha lasciato un dolore profondo e un grande sgomento in tutta la nostra comunità. Un giovane sempre presente, impegnato nel sociale e nella vita cittadina, pronto a mettersi a disposizione degli altri e a dare il proprio contributo. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare».

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Cusano Mutri, ci stringiamo con tutto il cuore alla sua famiglia, colpita da un dolore così grande. Con rispetto e commozione, partecipiamo al lutto della famiglia, condividendone il dolore e il silenzio».