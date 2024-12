Sanità hi-tech, Benevento punta sul casco salvavita

2 minuti per la lettura

Benevento guida la Campania sull’innovazione medica e punta sul “casco salvavita” per la diagnosi immediata di emorragie cerebrali.

BENEVENTO – Benevento si prepara a diventare un faro dell’innovazione medica in Campania, segnando un primato regionale con l’introduzione del “casco salvavita” per la diagnosi immediata di emorragie cerebrali. Dal 1° gennaio, questa avanzata strumentazione, insieme a un secondo dispositivo (TES HT) in grado di individuare traumi cranici, ematomi ed edemi in soli quattro minuti, sarà testata in via sperimentale.

CASCO SALVAVITA, DIAGNOSI IN 4 MINUTI: UNA SVOLTA PER LA MEDICINA D’URGENZA

L’apparecchiatura, sviluppata grazie ai finanziamenti statali e regionali per la ricerca e l’innovazione, è frutto del lavoro di una promettente azienda napoletana. La tecnologia sfrutta la Temnografia, una tecnica brevettata e a basso consumo energetico basata sull’uso di campi elettromagnetici generati da piccole antenne a bassissima emissione. Il risultato? Diagnosi rapide, precise e senza la necessità di interpretazioni complesse, direttamente a bordo delle ambulanze o nei Pronto soccorso. La risposta fornita è binaria – un semplice sì o no – eliminando ogni margine di errore legato all’interpretazione.

L’Associazione Diabetici dell’Italia Meridionale, presieduta da Annio Rossi, sarà la prima a testare sul territorio questa soluzione innovativa. «L’ictus è la seconda causa di morte a livello mondiale – sottolinea Rossi – ed è essenziale intervenire con diagnosi tempestive. Ringrazio sin da subito la Medisol, distributore esclusivo in Italia nonché partner della TTC Diagnostica che ci consentirà di sperimentare un’apparecchiatura innovativa che con la sua tecnologia permette di ottenere un risultato in soli 4 minuti, consentendo così una diagnosi rapidissima sulle ambulanze e nei Pronto soccorso con il conseguente dirottamento dei pazienti nelle strutture idonee».

PRESENTAZIONE UFFICIALE IL 5 DICEMBRE

L’iniziativa sarà illustrata nel dettaglio durante una conferenza stampa che si terrà giovedì 5 dicembre, alle ore 11, nell’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. All’evento parteciperanno figure di rilievo, tra cui Giuseppe Russo, direttore generale di Medisol (distributore esclusivo dell’apparecchiatura in Italia), il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

UNA NUOVA FRONTIERA PER LA SANITÀ

L’arrivo del “casco salvavita” a Benevento non solo sottolinea l’importanza di investire nella ricerca e nell’innovazione, ma rappresenta anche un segnale positivo per il futuro della sanità in Campania. La possibilità di effettuare diagnosi rapide e non invasive potrebbe fare la differenza in situazioni di emergenza, salvando vite e ottimizzando le risorse del sistema sanitario. Con questo progetto pilota, Benevento si pone al centro di un percorso innovativo che potrebbe essere presto esteso ad altre città, diventando un modello per l’intera regione e oltre.