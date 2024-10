1 minuto per la lettura

Nel Casertano, 65 kg di esplosivo nascosti in un garage: la scoperta shock dei Carabinieri in una zona residenziale di Casal di Principe. Il materiale sequestrato, secondo gli esperti, avrebbe potuto scatenare una vera e propria strage.

CASAL DI PRINCIPE (CASERTA) – Sessantacinque chili di esplosivo, 1.213 ordigni pronti a esplodere, un deposito in una tranquilla villetta di via Pisa: è questa la scoperta shock dei Carabinieri nel cuore di una zona residenziale di Casal di Principe (Caserta), a pochi passi dal parco Arcobaleno e dal museo “Casa Don Diana”. Il materiale sequestrato, secondo gli esperti, avrebbe potuto scatenare una vera e propria strage.

65 KG DI ESPLOSIVO NASCOSTI IN UN GARAGE NEL CASERTANO

L’operazione è scattata a seguito di voci che circolavano in città e di indagini mirate condotte dai Carabinieri di Qualiano, che hanno portato a un giovane insospettabile, un diciottenne incensurato residente in provincia di Caserta. All’interno del garage della sua abitazione i militari hanno trovato un arsenale di ordigni non convenzionali: dalle famigerate “cipolle” fino a pericolosi candelotti.

Il Nucleo artificieri dei Carabinieri di Napoli è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza l’intera area. Ci sono volute ore di lavoro per neutralizzare un rischio che incombeva sulle famiglie residenti a pochi metri dall’abitazione. Il diciottenne, ora in stato di arresto, dovrà rispondere dell’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente.