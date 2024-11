Evade da San Patrignano e tenta una rapina: arrestato a Caserta

1 minuto per la lettura

Evade da San Patrignano e tenta una rapina a Caserta: arrestato 54enne. L’uomo dovrà rispondere dei reati di evasione, rapina e tentata rapina.

CASERTA – Un’evasione rocambolesca dalla comunità di recupero di San Patrignano, culminata in una tentata rapina a Caserta, si è conclusa con l’arresto di un 54enne napoletano. L’uomo, ai domiciliari presso il noto centro per tossicodipendenti in provincia di Rimini per reati di rapina e spaccio di stupefacenti, ha eluso la sorveglianza nelle prime ore di sabato 16 novembre.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, il 54enne ha sottratto con la forza l’auto a un’operatrice della comunità, dandosi alla fuga lungo l’autostrada in direzione Napoli. Giunto a Caserta, a corto di denaro, ha fatto irruzione in un negozio di via Sud piazza d’Armi, armato di un taglierino. Nonostante le minacce, la commessa ha opposto un fermo rifiuto a consegnare il denaro in cassa e, approfittando di un attimo di distrazione, è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, consentendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente.

Nel tentativo di evitare l’arresto, il 54enne è fuggito nuovamente a bordo dell’auto rubata. Le forze dell’ordine lo hanno intercettato poco dopo in via Giovanni Bosco. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto il taglierino utilizzato per la rapina fallita e alcune dosi di cocaina nascoste nel vano portaoggetti. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e dovrà rispondere dei reati di evasione, rapina e tentata rapina.