Tentato furto in banca con una ruspa: scena da film a Marcianise. L’allarme fa saltare il colpo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i mezzi usati, stanno esaminando i veicoli e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

MARCIANISE (CASERTA) – Un colpo in pieno stile da film d’azione, con tanto di ruspa, tir e una fuga precipitosa all’ultimo secondo. È quanto è accaduto a Marcianise, in provincia di Caserta, dove almeno quattro malviventi hanno tentato di svaligiare la “Banca di credito popolare”. I ladri sono stati costretti a desistere grazie al tempestivo intervento dell’allarme.

TENTATO FURTO IN BANCA CON UNA RUSPA

Il piano dei banditi era stato studiato nei minimi dettagli. Intorno alle 4 di notte, i malviventi sono arrivati sul posto con un autoarticolato che trasportava una ruspa, con cui hanno tentato di sradicare l’armadio blindato contenente le cassette di sicurezza. Un’azione audace che ha lasciato il segno: l’ingresso della banca è stato letteralmente sventrato, e l’edificio ha riportato danni consistenti. Il rumore e la forza dell’attacco, però, non sono passati inosservati.

L’ALLARME METTE IN FUGA I LADRI

L’allarme sonoro dell’istituto ha fatto scattare l’allerta, mettendo in fuga i ladri proprio mentre i carabinieri si stavano avvicinando alla scena. In preda al panico, i banditi si sono allontanati a bordo di una seconda vettura, facendo perdere le loro tracce.

Le forze dell’ordine di Marcianise, intervenute prontamente, hanno sequestrato i mezzi usati per il colpo: la ruspa, l’autoarticolato con rimorchio e un’auto di media cilindrata. I carabinieri stanno ora esaminando attentamente i veicoli e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto al fine di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. La città di Marcianise, ancora incredula, si interroga su come una simile scena da film possa essere accaduta a pochi passi da casa, mentre gli inquirenti proseguono le indagini.