Auto in fiamme in autostrada nel Casertano

Auto in fiamme in autostrada: intervengono i Vigili del Fuoco. Potenziata anche l’attività di contrasto agli incendi boschivi nel Casertano.

Ieri, sull’autostrada A1, nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere, in direzione Napoli, un’auto ha preso fuoco, provocando momenti di panico tra gli automobilisti. Alcuni viaggiatori, notando fumo e fiamme uscire dal veicolo fermo ai bordi della strada, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. Giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, i pompieri del comando provinciale di Caserta hanno domato l’incendio.

AUTO IN FIAMME IN AUTOSTRADA

Le fiamme, partite dalla parte anteriore dell’auto, si erano rapidamente propagate lungo la scarpata adiacente all’autostrada, generando un denso fumo che ha creato non pochi problemi alla circolazione. I Vigili del Fuoco hanno riportato la situazione sotto controllo, evitando conseguenze peggiori.

POTENZIATA ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

Parallelamente, nel Casertano, è stata potenziata l’attività di contrasto agli incendi boschivi, un problema particolarmente sentito durante i mesi estivi. I Vigili del Fuoco hanno concluso l’installazione di due vasche mobili per il rifornimento idrico dei mezzi aerei, fondamentali per affrontare emergenze di questo tipo. Le vasche sono state posizionate nei comuni di Castel Morrone e Santa Maria a Vico, con una capacità rispettivamente di 8.000 e 16.000 litri d’acqua. Queste strutture rappresentano un supporto strategico per garantire interventi tempestivi ed efficaci contro gli incendi boschivi, migliorando significativamente la capacità di risposta delle squadre antincendio.

L’incidente di ieri e le nuove misure adottate nel Casertano evidenziano l’importanza di un sistema di protezione civile efficiente e ben organizzato, pronto a intervenire in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente.