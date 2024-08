Pastorano, fabbrica di casalinghi in fiamme: i Vigili del Fuoco domano l’incendio

1 minuto per la lettura

Fabbrica di casalinghi in fiamme. Le operazioni di contenimento e spegnimento dei Vigili del Fuoco hanno richiesto diverse ore di lavoro.

PASTORANO (CASERTA) – Nella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto, un incendio di vaste proporzioni ha interessato una fabbrica di casalinghi a Pastorano, in provincia di Caserta, non lontano dal casello autostradale di Capua dell’autostrada del Sole A1. Il capannone complessivamente ampio 20.000 metri quadrati è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, emettendo una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. A lanciare l’allerta chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco sono stati i cittadini che abitano nelle immediate vicinanze dello stabilimento e gli stessi dipendenti dell’azienda.

FABBRICA DI CASALINGHI IN FIAMME: L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto, incluse tre autobotti e una speciale autobotte da 28.000 litri proveniente dalla sede centrale del Comando, oltre a un’ulteriore squadra dal Comando provinciale di Benevento e un’autobotte da 25.000 litri dal Comando di Salerno. Le operazioni di contenimento e spegnimento hanno richiesto diverse ore di lavoro. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine. Le autorità stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.