Nel Casertano, madre di tre figli muore in ospedale: il marito presenta denuncia

CASERTA– La morte di Carmen Coppola, 42 anni, madre di tre figli di 18, 13 e 10 anni, avvenuta ieri in una clinica del Casertano, ha scosso la comunità locale e sollevato gravi interrogativi sulle circostanze del suo decesso. Assistito dal suo avvocato, il marito, Luigi Correale, 45 anni, ha presentato una denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo chiarezza su quanto accaduto. L’uomo ha richiesto il sequestro della salma della moglie e l’esecuzione dell’esame autoptico.

MADRE DI TRE FIGLI MUORE IN OSPEDALE: IL MARITO PRESENTA DENUNCIA

Nella denuncia, Correale ha sottolineato che Carmen era stata sottoposta a un intervento chirurgico il 20 giugno in una struttura sanitaria pubblica nel Napoletano. Due giorni dopo l’operazione, a causa di un’emorragia, la donna era stata costretta a un secondo intervento. Nonostante le dimissioni, avvenute sei giorni dopo il secondo intervento, le visite di controllo inizialmente avevano confermato un decorso post-operatorio regolare. Tuttavia, Carmen ha iniziato a soffrire di frequenti svenimenti, culminati in una corsa d’urgenza al Pronto Soccorso il 30 settembre.

Dopo questo episodio, è seguita una serie di ricoveri in una clinica casertana, dove le condizioni di Carmen sono state giudicate gravissime dai medici. I sanitari hanno cercato di intervenire per un’infezione già avanzata. Malgrado gli sforzi, il suo stato di salute ha continuato a deteriorarsi, portando infine al tragico decesso di ieri.

LA RICHIESTA DI SEQUESTRO DELLA SALMA E DI AUTOPSIA

La Procura ha avviato un’indagine per far luce su questa drammatica vicenda. Il sequestro della salma e l’autopsia richiesti da Correale potrebbero rivelare informazioni cruciali per comprendere le cause della morte di Carmen.