Baia Domizia, droga a domicilio e clienti selezionati. Tre arresti

Spaccio a domicilio a Baia Domizia, una rete di pusher riforniva di droga -cocaina, crack e hashish- residenti e turisti tramite appuntamento telefonico.

CASERTA- Spaccio itinerante e clienti selezionati a Baia Domizia, affollata località balneare del casertano, e i vicini comuni di Sessa Aurunca e Cellole. Così tre uomini gestivano lo spaccio di droga in particolare crack, hashish e cocaina. Tre uomini di 50, 48 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Due dei quali finiti in carcere e per uno invece sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I tre arrestati sembra avessero escogitato un metodo particolarmente efficace per evitare di essere scoperti. Infatti, si recavano direttamente a casa dei clienti, dopo aver fissato un appuntamento telefonico. In questo modo, riuscivano a raggiungere un numero sempre maggiore di acquirenti, tra cui molti turisti che trascorrevano le vacanze a Baia Domizia.

Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sammaritana e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, è emerso che i tre si approvvigionavano dello stupefacente da altri soggetti di Mondragone e Castel Volturno. Una volta avuto il materiale raffinavano ulteriormente la droga e la rivendevano a domicilio a persone del posto e soprattutto ai turisti di Baia Domizia, da cui si recavano dopo aver preso appuntamento telefonico.