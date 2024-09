Frana nel casertano: trovato il corpo di Agnese Milanese

1 minuto per la lettura

Il corpo di Agnese Milanese, 74 anni, è stato trovato nell’ex Cava Giglio; la donna insieme al figlio, era stata travolta dalla frana di San Felice a Cancello, nel casertano.

SAN FELICE A CANCELLO (CASERTA)- Si è conclusa tragicamente la ricerca di Agnese Milanese, la 74enne travolta, insieme al figlio, dalla violenta frana che il 27 agosto scorso ha colpito la frazione Talanico di San Felice a Cancello. Il corpo della donna è stato rinvenuto all’interno dell’ex Cava Giglio. L’area è divenuta negli anni una discarica a cielo aperto e dove si erano convogliate le acque del nubifragio. La donna, insieme al figlio Giuseppe Guadagnino, era stata sorpresa dal maltempo mentre stava rientrando a casa.

Il loro Apecar era stato trovato completamente distrutto in una scarpata, a testimonianza della violenza dell’ondata di fango e detriti. Nonostante le intense ricerche, il corpo del figlio 42enne non è stato ancora ritrovato.

Negli ultimi giorni, le operazioni di ricerca si erano concentrate nell’ex Cava Giglio, un sito altamente inquinato e difficilmente accessibile. I soccorritori, tra cui Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari, hanno lavorato incessantemente per setacciare l’area, utilizzando mezzi meccanici e imbarcazioni.

DOPO AVER TROVATO IL CORPO DELLA DONNA, LE RICERCHE PROSEGUIRANNO NEL CASERTANO PER TROVARE ANCHE GIUSEPPE, IL FIGLIO DI AGNESE MILANESE

Dopo la frana che ha colpito il paese nel casertano e adesso che il corpo della 74enne è stato trovato tanti sono messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della vittima, che continua a sperare in un miracolo per ritrovare Giuseppe.

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause della tragedia e valutando eventuali responsabilità. Nel frattempo, continuano senza sosta le ricerche di Giuseppe Guadagnino, con la speranza di poter restituire il corpo alla famiglia per dargli degna sepoltura.