Litigio con coltelli a Mondragone: due feriti, uno è in fuga

1 minuto per la lettura

Litigio con coltelli tra tre immigrati nelle vicinanze di un supermercato a Mondragone, nel Casertano. Due feriti, uno è in fuga.

MONDRAGONE (CASERTA) – Un violento litigio, culminato con l’uso di coltelli, ha avuto luogo nelle vicinanze di un supermercato a Mondragone, nel Casertano, causando il ferimento di due uomini. L’incidente ha visto coinvolti tre extracomunitari. L’alterco è avvenuto in pieno giorno. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti tempestivamente sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata tra due uomini, uno dei quali tunisino, mentre il terzo partecipante, ancora non identificato, si è unito alla discussione. Il litigio è rapidamente degenerato in un confronto violento con l’uso di coltelli. Le vittime, un tunisino e un uomo non ancora individuato, sono state trasportate d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Entrambi sono in prognosi riservata, ma non risultano in pericolo di vita.

Il terzo coinvolto, invece, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ed è tuttora ricercato. I carabinieri, che hanno sequestrato sul posto due giubbini intrisi di sangue e una lama di coltello lunga 12 centimetri, stanno cercando di chiarire le cause dell’aggressione e le responsabilità dei partecipanti. Al momento, sono stati denunciati i due feriti per lesioni personali, mentre le indagini continuano. Sul luogo del conflitto, i carabinieri hanno trovato diverse bottiglie di alcol, tra cui birra e vino.