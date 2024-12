Dalla caserma avvisa la nonna: “nascondi peluche con droga"

1 minuto per la lettura

Fermato dai carabinieri con piccole quantità di stupefacenti, ha chiesto alla nonna di nascondere un peluche contenente una maggiore quantità di droga.

SANT’ARPINO (CASERTA)- Un tentativo disperato di salvare la sua partita di droga è costato caro a un 22enne di Sant’Arpino. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. È stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda ha avuto inizio durante un controllo stradale. Fermato insieme a un coetaneo, il 22enne sarebbe stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish e cocaina. Che ha tentato invano di far passare per uso personale. Infatti, addosso al 22enne i carabinieri gli hanno trovato un pacchetto di sigarette con tre stecche di hashish per un totale di 6 grammi. E una bustina in cellophane contenente pochi grammi di cocaina. Il giovane ha, invano, provato a far credere che fosse per uso personale.

I carabinieri sono poi andati a casa sua, trovando all’interno di un cassetto della scrivania posizionata nella sua camera altro hashish e cocaina. Due bilancini di precisione e 700 euro in banconote di piccolo taglio. Portato in caserma, il giovane ha provato a salvare l’altra droga che aveva nel peluche, e che non era stata trovata dai carabinieri, ha chiamato la nonna, ma i militari se ne sono accorti. Sono tornati a casa del 22enne e qui la nonna del giovane ha loro indicato una grondaia dell’abitazione dove aveva appena nascosto il peluche contenente 42 grammi di marijuana. Il 22enne è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.