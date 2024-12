San Felice a Cancello: 48enne cinese accoltellato, fermato il figlio

1 minuto per la lettura

A San Felice a Cancello, un uomo cinese di 48 anni è stato trovato accoltellato mortalmente nella sua abitazione. Indagano i carabinieri per una lite tra la vittima e il figlio 27enne.

SAN FELICE A CANCELLO (CASERTA) – Una tragica notte di violenza a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove un uomo di 48 anni di origine cinese è stato trovato morto nella sua abitazione. Il corpo, riverso in una pozza di sangue sul pavimento della cucina, presentava diverse ferite da arma da taglio.

La scoperta del corpo senza vita è avvenuta nella notte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cancello, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Le prime testimonianze raccolte tra i familiari hanno fatto emergere una lite avvenuta poco prima del ritrovamento del cadavere tra la vittima e il figlio di 27 anni.

Al momento dell’arrivo dei militari, il giovane non era presente in casa. Le ricerche, immediatamente scattate, hanno portato al suo ritrovamento in mattinata in provincia di Benevento. Il 27enne è stato quindi condotto in caserma per essere interrogato e chiarire la sua posizione in merito all’omicidio. Al momento, l’ipotesi principale degli inquirenti è quella di un delitto maturato in ambito familiare, a seguito della lite tra padre e figlio. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e gli investigatori non escludono al momento altre piste. Sul 48enne cinese accoltellato a San Felice cancello si attendono gli sviluppi delle prossime ore per avere un quadro più chiaro della vicenda e per accertare le responsabilità.