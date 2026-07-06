Maddaloni, spaccio cocaina e crack in modalità “delivery”: 7 arresti

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Arresti a Maddaloni da parte della Polizia per spaccio di cocaina e crack nelle case popolari gestito anche con modalità “delivery”.

CASERTA — Un’organizzazione dedita allo spaccio continuo di sostanze stupefacenti è stata smantellata all’alba di oggi, 6 luglio 2026, a Maddaloni, nel Casertano. Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, in stretta collaborazione con il locale Commissariato di Polizia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, vede quattro indagati finire in carcere e tre sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Per tutti l’accusa è di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

IL CENTRO DI SPACCIO NELLE CASE POPOLARI E LO SPACCIO “DELIVERY”

Le indagini, coordinate dalla Procura Antimafia, hanno permesso di fare luce sulla struttura del sodalizio. Al vertice dell’organizzazione si trovavano due pregiudicati della provincia di Caserta che, supportati da cinque complici, gestivano un fitto giro di affari legato alla vendita di cocaina e crack.

Il gruppo criminale utilizzava una duplice metodologia di vendita. Postazione fissa in cui i clienti si recavano direttamente presso un’abitazione situata nel complesso delle case popolari, nella periferia di Maddaloni, scelta come base logistica. E poi c’era la modalità Delivery, quella per i clienti più fidati o per consegne specifiche, i sodali effettuavano consegne di droga direttamente a domicilio.

TELECAMERE E INTERCETTAZIONI: DOCUMENTATE CENTINAIA DI CESSIONI DI SPACCIO DI COCAINA CHE HANNO PORTATO AGLI ARRESTI A MADDALONI

L’indagine si è avvalsa di moderni strumenti tecnologici e di attività di osservazione sul campo. Come sottolineato in una nota ufficiale a firma del procuratore aggiunto Michele Del Prete, gli investigatori hanno piazzato telecamere nascoste nei punti nevralgici dello spaccio e avviato una massiccia attività di captazione delle conversazioni telefoniche. Questi presidi hanno consentito di documentare centinaia di cessioni di stupefacenti, attive a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nel corso dell’attività investigativa, i poliziotti hanno sequestrato numerose dosi di droga destinate agli acquirenti. Molti clienti sono stati identificati e segnalati alla prefettura come assuntori.