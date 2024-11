3 minuti per la lettura

Reggia di Caserta, donati nove alberi storici per il Giardino Inglese, un angolo di verde che da secoli incanta visitatori e studiosi.

CASERTA – Nel cuore della splendida Reggia di Caserta, patrimonio dell’umanità e simbolo di grande valore storico e botanico, ieri 21 novembre 2024, si è tenuta la celebrazione di un evento speciale in occasione della Giornata nazionale dell’albero. Nove esemplari vegetali, frutto di una generosa donazione, sono stati piantati nel suggestivo Giardino Inglese, un angolo di verde che da secoli incanta visitatori e studiosi. Questi alberi sono destinati a rafforzare e arricchire la straordinaria collezione vegetale della Reggia, che continua a essere un punto di riferimento per la conservazione delle specie rare e pregiate.

REGGIA DI CASERTA: DONATI NOVE ALBERI STORICI PER IL GIARDINO INGLESE

Le nove piante, che arricchiranno il Giardino Inglese, appartengono a specie documentate nei cataloghi ottocenteschi del giardino botanico della Reggia. Si tratta di un’Araucaria bidwillii, una felce Cyrtomium falcatum, una palma Phoeniyx roebelenii, un Brachychiton populneus, un Celtis australis, una Juglans nigra, una Juglans regia, una Macadamia tetraphylla e una Pterocarya fraxinifolia. Quest’ultimo gruppo, composto da quattro varietà di noci, avrà il compito di reintegrare la collezione di noci storiche della Reggia, che negli ultimi decenni aveva subito un significativo impoverimento.

Il signor Pasquale De Lucia, giovane appassionato di botanica, grazie alla sua dedizione, ha deciso di donare questi alberi al patrimonio della Reggia di Caserta. De Lucia, che da anni coltiva con passione una vasta varietà di piante, ha raccolto semi e avviato la coltivazione di esemplari di pregio, alcuni dei quali sono anche presenti nei cataloghi ottocenteschi della Reggia. Dopo aver contattato il Museo Vanvitelliano, l’incontro con il Servizio Salvaguardia e Valorizzazione del Complesso del Parco ha portato alla selezione delle specie più adatte, quelle che, per il loro valore storico e botanico, avevano maggiori possibilità di attecchire e integrarsi nel Giardino Inglese.

IL PROCESSO DI PIANTUMAZIONE

Il processo di piantumazione ha visto il coinvolgimento attivo di esperti botanici, tra cui il professor Riccardo Motti, direttore dell’Orto botanico di Portici, e il personale della Reggia di Caserta, che ha effettuato sopralluoghi sul terreno di proprietà del signor De Lucia per selezionare gli esemplari migliori. Con il sostegno di un gruppo di tirocinanti del progetto “Accolti e Attivi”, destinato ai richiedenti asilo, il giardino della Reggia ha visto crescere nuovi alberi che, con il passare degli anni, diventeranno simboli viventi di una passione condivisa per la natura e la sua conservazione.

Tiziana Maffei, direttore generale della Reggia di Caserta, ha espresso un sentito ringraziamento a Pasquale De Lucia per «la dedizione con la quale, nonostante la sua giovane età, coltiva la sua passione per il patrimonio vegetale e per l’attenzione con cui si è preso cura degli esemplari che da oggi sono parte viva del Museo Verde della Reggia di Caserta».

Questa piantumazione non è solo un omaggio al verde e alla natura, ma anche un atto di grande valore culturale e storico, che arricchisce ulteriormente la straordinaria eredità del Giardino Inglese. Un luogo che continua a raccontare la storia della botanica e della cura del paesaggio, testimoniando l’impegno di più generazioni per preservare e valorizzare la bellezza naturale.