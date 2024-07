Costiera Sorrentina, truffe agli anziani: 4 arresti in 2 giorni

3 minuti per la lettura

Truffe agli anziani: in soli due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno effettuato quattro arresti.

La Costiera Sorrentina, rinomata per i suoi panorami mozzafiato e le sue acque cristalline, continua a essere una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo. Tuttavia, le meraviglie della riviera campana nascondono anche un lato oscuro, quello delle truffe ai danni degli anziani.

Gli ultimi sviluppi sono allarmanti: in soli due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno effettuato quattro arresti. Il più recente ha avuto luogo a Vico Equense, dove due individui hanno perpetrato una delle truffe più insidiose, quella del “finto carabiniere”.

TRUFFE AGLI ANZIANI: IL FINTO CARABINIERE

A Vico Equense, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato due uomini per aver orchestrato una truffa ai danni di una 78enne. I truffatori, spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine, hanno convinto la signora che suo nipote fosse stato arrestato e che fosse necessario un ingente pagamento per liberarlo. L’anziana, preoccupata per il destino del giovane, ha accettato tutte le richieste dei truffatori e ha consegnato loro risparmi e gioielli per un totale di circa 10mila euro.

L’azione tempestiva dei Carabinieri ha portato all’arresto di Alessandro Ferrigno (22 anni) e Christian Bello (26 anni), già noti alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno localizzato i sospettati alla stazione Eav di Vico Equense grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima. Durante la perquisizione, i due erano in possesso del denaro e dei gioielli della signora, compresi un fermacravatte in oro e la fede nuziale del defunto marito. Tutti i beni sono stati restituiti alla legittima proprietaria, mentre i due arrestati sono stati trasferiti in carcere, in attesa di giudizio.

COME EVITARE LE TRUFFE: I CONSIGLI DEI CARABINIERI

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli insiste sull’importanza della prevenzione per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Ecco alcuni consigli fondamentali: