Frana e nubifragio devastano il Casertano e l’Irpinia

Frana e nubifragio: il maltempo ha colpito duramente il Casertano e l’Irpinia, con conseguenze devastanti per le comunità locali.

Il maltempo ha colpito duramente il Casertano e l’Irpinia, con conseguenze devastanti per le comunità locali. La situazione è particolarmente critica a San Felice a Cancello, dove una frana ha portato alla scomparsa di una madre settantenne e di suo figlio quarantenne. Le operazioni di ricerca, sebbene incessanti, stanno affrontando gravi difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della vasta area colpita.

FRANA A SAN FELICE A CANCELLO: DUE DISPERSI

Nel tardo pomeriggio di ieri, forti piogge hanno provocato una frana a San Felice a Cancello, nella frazione di Talanico, travolgendo una apecar con a bordo una madre e suo figlio. La vicenda si è verificata mentre i due stavano rientrando a casa dopo aver lavorato nei campi. «Proseguono le ricerche dei due dispersi. Speriamo di trovarli in vita ma più passa il tempo più si affievoliscono notevolmente le speranze», ha dichiarato il sindaco Emilio Nuzzo all’Adnkronos. Le operazioni di ricerca sono state intensificate con l’ausilio di unità cinofile, droni e mezzi meccanici.

La frana ha causato anche l’evacuazione di alcune persone nella notte, ma il sindaco ha rassicurato che tutti gli evacuati sono riusciti a tornare nelle proprie abitazioni. Tuttavia, la situazione rimane difficile a causa della massa di fango che ha invaso il paese.

NUBIFRAGIO: DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELL’AVELLINESE

Nel pomeriggio di ieri, l’Avellinese ha visto un incremento dei disagi a causa delle piogge torrenziali che hanno interessato il Mandamento baianese e la via Nazionale delle Puglie. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nel fango, creando gravi problemi alla circolazione. Il casello autostradale è stato temporaneamente chiuso per facilitare la rimozione dei detriti accumulati. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono stati mobilitati per gestire la situazione e liberare le strade.

ESONDAZIONE DEL TORRENTE A MUGNANO DEL CARDINALE

La situazione è altrettanto critica a Mugnano del Cardinale, dove l’esondazione di un torrente ha allagato la statale 7 bis, creando ulteriori problemi di viabilità nei comuni circostanti di Sirignano e Baiano. I Vigili del Fuoco di Avellino, insieme alla Protezione Civile e all’Anas, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare le arterie stradali danneggiate. Le operazioni di ripristino sono in corso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e il ritorno alla normalità il prima possibile.