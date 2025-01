3 minuti per la lettura

Bilancio Polstrada 2024, i numeri in Campania e Basilicata. Un impegno costante nella prevenzione e nel contrasto delle condotte rischiose sulla rete viaria. A ciò si aggiungono le importanti novità normative introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024.

Il 2024 si chiude con un bilancio significativo per la sicurezza stradale in Italia. I numeri forniti dalla Polizia Stradale evidenziano un impegno costante nella prevenzione e nel contrasto delle condotte rischiose sulla rete viaria. A ciò si aggiungono le importanti novità normative introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore lo scorso 14 dicembre.

Le nuove disposizioni rappresentano un’importante svolta nella strategia di prevenzione e contrasto delle condotte pericolose alla guida, intervenendo in modo trasversale su infrastrutture, segnaletica, requisiti per i veicoli, educazione stradale e norme di comportamento. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’incidentalità e garantire una maggiore tutela della vita degli utenti della strada. Un’attenzione particolare ai comportamenti rischiosi che spesso sono causa di tragedie.

Tra le novità più significative spicca l’introduzione del sistema alcool-lock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il conducente risulta avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Pur mantenendo invariati i livelli di alcolemia legali, questo strumento mira a prevenire sin dal principio la guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti gravi sulle strade italiane.

BILANCIO POLSTRADA 2024 IN CAMPANIA E BASILICATA

Nel 2024, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha schierato 31.638 pattuglie, controllando 93.525 persone e contestando 67.641 infrazioni. Tra le violazioni più frequenti, quelle per eccesso di velocità, con 2.386 casi accertati. Sul fronte delle sanzioni, sono state ritirate 1.752 patenti di guida e 2.741 carte di circolazione. I punti decurtati dai documenti di guida ammontano a 77.324.

In totale, sono stati effettuati 44.841 controlli con etilometri e precursori. Sono 187 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 79 denunce per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati sequestrati 35 veicoli ai fini della confisca.

Sulle autostrade, grazie ai sistemi di rilevazione automatica della velocità come il Tutor, sono state registrate ben 315.909 infrazioni legate al superamento dei limiti, evidenziando come il controllo tecnologico rappresenti un valido alleato nella lotta alle condotte pericolose.

TRASPORTI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ INVESTIGATIVE

Il settore del trasporto professionale ha visto un’azione mirata, con il coinvolgimento di 129 operatori che hanno controllato 11.859 veicoli pesanti, accertando 9.020 infrazioni. L’attività di polizia giudiziaria, invece, ha portato all’arresto di 82 persone e alla denuncia di altre 653. Nel corso dell’anno, sono stati sequestrati oltre 18 kg di sostanze stupefacenti e 22 veicoli risultati oggetto di riciclaggio.

Anche i controlli presso gli esercizi pubblici legati alla filiera automobilistica – autofficine, autorivendite, autoscuole e carrozzerie – hanno dato risultati significativi, con 75 violazioni rilevate, di cui due di rilevanza penale.

UN PRIMO BILANCIO POSITIVO PER LA SICUREZZA STRADALE

I primi dati raccolti dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri dopo l’introduzione delle nuove norme mostrano un calo tendenziale degli incidenti e delle vittime sulle strade. Questo risultato, sebbene ancora parziale, rappresenta un segnale incoraggiante verso una maggiore sicurezza. Le modifiche normative introdotte non si limitano a sanzionare i comportamenti pericolosi, ma puntano a promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità, coinvolgendo tutti gli utenti della strada.

Il 2024 si chiude dunque con una duplice consapevolezza: da un lato, il lavoro delle forze dell’ordine rimane fondamentale per garantire il rispetto delle regole; dall’altro, il progresso normativo e tecnologico costituisce un pilastro imprescindibile per salvaguardare l’incolumità di chi viaggia sulle strade.