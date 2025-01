Sciopero nazionale Eav: servizi a rischio venerdì 10 gennaio

1 minuto per la lettura

Sciopero nazionale Eav di quattro ore. Servizi a rischio venerdì 10 gennaio. L’astensione dal lavoro è prevista nella fascia serale, dalle 19.32 alle 23.32.

Il 2025 si apre con una nuova agitazione nel settore dei trasporti pubblici. Venerdì 10 gennaio, infatti, l’organizzazione sindacale Confail ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, che interesserà le linee dell’Ente Autonomo Volturno (Eav). L’astensione dal lavoro è prevista nella fascia serale, dalle ore 19.32 alle ore 23.32, creando potenziali disagi per gli utenti.

SCIOPERO NAZIONALE EAV: LE MOTIVAZIONI

L’agitazione sindacale è stata indetta per protestare contro le problematiche del trasporto pubblico locale, una questione che, secondo Confail, resta irrisolta e continua a penalizzare lavoratori e cittadini. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle criticità denunciate, ma la protesta si inserisce in un contesto più ampio di tensioni nel settore del trasporto pubblico.

Eav, attraverso una nota ufficiale, ha ricordato che in occasione dell’ultimo sciopero proclamato da Confail – lo scorso 23 ottobre – la percentuale di adesione era stata del 15,5%. Un dato relativamente basso, che potrebbe attenuare le preoccupazioni degli utenti, anche se l’impatto dipenderà dalle specifiche adesioni di venerdì sera.

INFORMAZIONI UTILI PER I PENDOLARI

L’azienda ha comunicato che sul sito ufficiale dell’Eav sono disponibili gli orari delle ultime partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero. Si invitano i passeggeri a consultare il portale per pianificare i propri spostamenti ed evitare inconvenienti.

UN INIZIO D’ANNO IN SALITA PER I TRASPORTI

La protesta annunciata evidenzia le difficoltà che continuano a caratterizzare il sistema del trasporto pubblico locale. Problemi strutturali, carenza di risorse e condizioni di lavoro critiche sono al centro delle rivendicazioni sindacali, con ricadute dirette sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.