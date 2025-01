2 minuti per la lettura

Napoli, “Vernissage: sensi in mostra”. Un viaggio tra forme, colori e sapori. Un dialogo tra opere d’arte e piatti d’autore.

Napoli si prepara ad accogliere un evento unico, in cui l’arte contemporanea e l’alta cucina si fondono in un’esperienza sensoriale senza precedenti. Mercoledì 5 febbraio, alle 19.30, il Riserva Rooftop, in collaborazione con la Galleria Morra Arte Studio, darà il via a “Vernissage: sensi in mostra”, una rassegna che celebra la bellezza visiva e il gusto, attraverso un dialogo tra opere d’arte e piatti d’autore.

Napoli, “Vernissage: sensi in mostra”: l’arte che si gusta

L’iniziativa, ideata da Sasy Maresca, Ivan Morra e Roberto Bianco, prevede otto appuntamenti esclusivi, ciascuno ispirato a un tema artistico e gastronomico differente. «Due mondi che si incontrano – spiega Maresca – creando momenti immersivi in cui gli ospiti potranno assaporare piatti ispirati al fil rouge della serata». Si parte con l’amore e la passione, raccontati attraverso opere e creazioni culinarie pensate per emozionare.

Tra arte e sostenibilità: il ruolo degli artisti

Durante la cena, gli ospiti saranno circondati da una selezione di opere firmate da artisti di fama, tra cui Dario Tironi, Marco Lodola, Giuliano Grittini e Ugo Nespolo, affiancati da esponenti della nuova generazione artistica come Francesco Pezzuco e Daniela Lupi, che coniugano la ricerca estetica con un forte messaggio ecologico.

Secondo Ivan Morra, l’evento rappresenta un’opportunità per promuovere la sinergia tra arte e hospitality: «Attraverso collaborazioni mirate, si creano opportunità uniche per artisti emergenti e affermati, di esporre le proprie opere a un pubblico più ampio. Questa unione rappresenta un motore propulsore per l’evoluzione e la vitalità dell’arte»

Fondata nel 1980 da Vincenzo Morra e oggi guidata dai figli Ivan e Raffaele, la Galleria Morra Arte Studio si è affermata come punto di riferimento per collezionisti e appassionati, grazie a un’intensa attività espositiva.

Un’esperienza per tutti i sensi

“Vernissage: sensi in mostra” non è solo una cena immersiva, ma un vero viaggio multisensoriale. Gli ospiti saranno guidati tra forme, colori e sapori da un team di esperti: artisti, curatori, chef, sommelier e mixologist, tutti impegnati a creare un’atmosfera capace di stupire e coinvolgere.

«Anche la cucina è arte – osserva Roberto Bianco – e ogni dettaglio è pensato per emozionare». Durante la serata, il curatore d’arte e l’host illustreranno le opere esposte, svelando le affascinanti connessioni tra espressione artistica e filosofia del fine dining. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il legame profondo tra bellezza e sapore, tra creatività e percezione sensoriale, in una Napoli che si conferma sempre più fucina di innovazione artistica e culturale.