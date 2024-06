Emergenza idrica a Capri: niente acqua, niente turisti. Sull'isola un'autobotte

1 minuto per la lettura

Emergenza idrica a Capri: il sindaco Paolo Falco ha vietato l’ingresso ai turisti sull’isola a causa della grave carenza di acqua potabile.

CAPRI (NAPOLI)- È ancora emergenza idrica nell’isola di Capri che da questa mattina, 22 giugno 2024, è chiusa ai turisti per mancanza di acqua. Con un’ordinanza, infatti, il sindaco Paolo Falco ha vietato a chiunque di entrare nel territorio di Capri, fatta eccezione di cittadini residenti. Così sarà fino al cessare dell’emergenza idrica. Per aiutare i cittadini dalle ore 15:00 di oggi, 22 giugno 2024, in Piazzale Europa, è presente un’autobotte, messa a disposizione dalla società Gori, per la fornitura di acqua potabile.

«I cittadini, residenti nel comune di Capri, che abbiano necessità – informano dal palazzo municipale-“, potranno recarsi, muniti di propri contenitori, per il ritiro di un quantitativo massimo di 25 litri per nucleo familiare. Si confida nella collaborazione e nel buon senso della cittadinanza».

La mancanza di acqua è dovuta a un danno «importante» alla condotta idrica di Castellammare di Stabia che trasporta le risorse idriche verso l’isola. Un problema che crea altri problemi «gran parte dei servizi pubblici essenziali non possono essere assicurati» e «considerato che in tale situazione l’isola risulta priva di qualsiasi risorsa idrica in grado di soddisfare il fabbisogno della popolazione residente e turistica», il primo cittadino ha preso la decisione di bloccare l’isola ai turisti.

Decisione che nel pomeriggio di sabato sembra poter essere in qualche modo modificata facendo arrivare sull’isola anche quei turisti che avevano già una prenotazione in albergo.