Caivano, sei donne si barricano in un palazzo: convinte a scendere

Sei donne si sono barricate in un palazzo di Caivano per protestare. Dopo ore di trattative, sono state convinte a scendere.

NAPOLI- Sei donne si sono barricate sull’attico di un palazzo, in segno di protesta presumibilmente, ma nulla è ancora certo, contro gli sgomberi delle case occupate abusivamente.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, nei pressi della chiesa di San Paolo, guidata da don Maurizio Patriciello. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. I vigili anno allestito un gonfiabile ai piedi del palazzo per garantire la sicurezza in caso di eventuali cadute. Dopo ore di trattative le donne barricate in un palazzo di Caivano sono state convinte a scendere.