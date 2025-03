Napoli, elevati livelli di CO₂ per bradisismo: Manfredi chiude scuola

2 minuti per la lettura

Elevati livelli di CO₂ e acido solfidrico per bradisismo nell’Istituto Alberghiero di Napoli in via Terracina. Il sindaco Gaetano Manfredi dispone la chiusura immediata.

NAPOLI – Allarme Co2 nell’area Flegrea. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto per oggi la chiusura temporanea dell’Istituto Alberghiero “Gioacchino Rossini” in via Terracina. La decisione arriva dopo il rilevamento di concentrazioni anomale di anidride carbonica e acido solfidrico, riconducibili al fenomeno del bradisismo.

Napoli, elevati livelli di CO₂ per bradisismo: i dati allarmanti

Durante il Consiglio comunale straordinario sul bradisismo, svoltosi ieri al Maschio Angioino, il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha reso noti i risultati dei monitoraggi condotti dai vigili del fuoco negli edifici pubblici dell’area Flegrea.

Nell’istituto alberghiero sono stati registrati valori oltre i limiti di sicurezza:

CO₂: 1,2% (limite consentito 0,5%);

acido solfidrico: 17 ppm (oltre la soglia di esposizione prevista dalla legge).

Valori rientrati nei limiti normativi: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi chiude la scuola in via precauzionale

Nel pomeriggio di ieri, alle 17, una nuova misurazione ha mostrato valori rientrati nei limiti normativi. Tuttavia, il Comune ha preferito adottare la massima prudenza. «A tutela della pubblica e privata incolumità – si legge in una nota – e in attesa di ulteriori verifiche e di un monitoraggio continuo», il sindaco Manfredi ha emesso un’ordinanza urgente che stabilisce «l’inibizione all’uso dell’intero istituto».

Bradisismo, un fenomeno che preoccupa

L’episodio si inserisce nel contesto della crescente attività bradisismica nei Campi Flegrei, con il suolo che continua a sollevarsi e il rischio di emissioni gassose sempre più frequente. La Protezione Civile, insieme alle autorità locali, sta intensificando i controlli sugli edifici pubblici e privati della zona.

Gli studenti dell’Alberghiero restano in attesa di aggiornamenti sulla riapertura della scuola. Nel frattempo, si rafforza l’allerta per un fenomeno naturale che sta mettendo sempre più alla prova la città.