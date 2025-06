2 minuti per la lettura

Esplosione a Napoli, si indaga su licenze e lavori. Lo scoppio ha provocato una vittima e quattro feriti.

NAPOLI – Una scossa improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio del mattino. È il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta ieri (25 giugno) in via Peppino De Filippo, nel cuore di Napoli: una vittima, Giovanni Scala, 57 anni, e quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni ricoverata in ospedale. La città si risveglia oggi tra le macerie e le domande, mentre la Procura avvia un’indagine approfondita per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Esplosione a Napoli, si indaga su licenze e lavori: una vittima, quattro feriti

L’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Federica D’Amodio, si muove su più fronti. Al centro delle attenzioni: le licenze edilizie, la documentazione sulla stabilità degli edifici e gli eventuali lavori di ristrutturazione recenti. Tutti elementi che la polizia giudiziaria, su delega della Procura, acquisirà nei prossimi giorni. Una ricostruzione burocratica e testimoniale che si preannuncia complessa, con l’ascolto delle cosiddette persone informate dei fatti, tra residenti, tecnici e testimoni oculari.

Nel frattempo prosegue, senza sosta, l’attività investigativa tecnico-scientifica condotta dai vigili del fuoco, che già da ieri cercano di ricostruire la dinamica dell’esplosione. L’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas, forse da una bombola, ma al momento non si escludono altre piste. I rilievi sul luogo dell’esplosione, che ha coinvolto due abitazioni, sono ancora in corso e si attende il verdetto degli esperti.

La salma di Giovanni Scala è stata sequestrata per l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni per chiarire tempi e modalità della morte, oltre che per stabilire eventuali legami diretti tra la deflagrazione e il decesso. Intanto gli agenti della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli hanno cominciato a raccogliere le prime testimonianze. Una fase delicata, che richiederà giorni, forse settimane, ma che potrebbe offrire dettagli chiave per comprendere l’origine della tragedia.