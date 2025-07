1 minuto per la lettura

NAPOLI – Dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa per aver rifiutato il lavaggio del parabrezza. È successo a Napoli, in via Vespucci, angolo via Toscano. Un 78enne è stato aggredito da un lavavetri di 23 anni, originario del Ghana, con una spazzola dopo aver incassato più di un diniego.

Napoli, 78enne colpito per aver rifiutato il lavaggio del parabrezza

Secondo quanto accertato dai carabinieri, non è raro che i cosiddetti “lavavetri” della zona inneschino appositamente il rosso al semaforo premendo il pulsante di prenotazione pedonale, in modo da bloccare il transito delle auto e offrire così la propria “prestazione” agli automobilisti bloccati nel traffico. Anche in questo caso, il giovane avrebbe utilizzato lo stesso stratagemma. Quando il 78enne ha rifiutato per l’ennesima volta il lavaggio, il giovane si è avvicinato e ha insistito. L’uomo, esasperato, ha abbassato il finestrino per ribadire a voce il suo “no”, ma a quel punto sarebbe scattata l’aggressione: il lavavetri lo ha colpito in pieno volto con la spazzola che usava per pulire i vetri.

Lesioni personali, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale

Alcuni passanti hanno assistito all’intera scena e hanno allertato i carabinieri, intervenuti prontamente sul posto. Il 23enne avrebbe tentato di opporre resistenza all’arresto, ma è stato bloccato e ammanettato dopo una breve colluttazione. Ora dovrà rispondere di lesioni personali, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. Per l’anziano, trasportato al pronto soccorso, i medici hanno riscontrato una lesione alla testa e una prognosi di dieci giorni.