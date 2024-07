Notte di controlli a Pozzuoli, Bagnoli e Posillipo

2 minuti per la lettura

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Pozzuoli, Bagnoli e Posillipo, specialmente nelle zone della movida.

Nella notte scorsa, 20 luglio 2024, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in tre dei principali quartieri di Napoli: Pozzuoli, Bagnoli e Posillipo. L’operazione, che ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell’ASL Napoli 1, ha avuto come obiettivo il contrasto all’illegalità e alla violazione delle norme di sicurezza e salute pubblica.

CONTROLLI A POZZUOLI

A Pozzuoli, i carabinieri della compagnia locale hanno effettuato un blitz mirato nelle zone della movida. Durante le operazioni, è stato arrestato Francesco Coppola, un 26enne già noto alle forze dell’ordine. Coppola è stato sorpreso mentre vendeva dosi di droga ai clienti. La successiva perquisizione della sua abitazione e di diversi spazi utilizzati come deposito ha portato al sequestro di 228 grammi di hashish, 350 grammi di marijuana e 34 grammi di cocaina.

Non solo spaccio, ma anche abusi negli stabilimenti balneari di via Sibilla. I militari hanno denunciato due imprenditori: un 50enne per aver organizzato una serata di musica senza licenza, e un 55enne per violazioni simili. Gli eventi non autorizzati sono stati immediatamente interrotti e le attrezzature sequestrate. Inoltre, un 59enne incensurato è stato denunciato dopo che è stata trovata e sequestrata una mazza da baseball nella sua auto.

CONTROLLI A BAGNOLI E POSILLIPO

A Bagnoli e Posillipo, il controllo è stato ancora più serrato. In collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Ispettorato del Lavoro, e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, i carabinieri hanno ispezionato 11 locali da ballo e attività commerciali. Quattro ristoranti sono stati sospesi, e sono state elevate sanzioni per circa 23.000 euro. Inoltre, sono stati sequestrati 400 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione.

Controlli rigorosi anche per il codice della strada. Due persone sono state denunciate per guida con patente revocata, e due ragazzi sono stati sorpresi a attraversare il varco di Nisida con la targa coperta da nastro adesivo. Cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati, di cui quattro già sottoposti al Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Inoltre, tre ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di droga. In totale, sono state elevate 17 contravvenzioni al codice della strada, per un ammontare complessivo di 8.502 euro, e 5 veicoli sono stati sequestrati.