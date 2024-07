Napoli, sorpresi con fucile e droga: arrestati due giovani

1 minuto per la lettura

Nella giornata di ieri, 20 luglio 2024, gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra hanno arrestato due giovani di 22 e 23 anni dopo un movimentato inseguimento avvenuto in via Galileo Ferraris, a Napoli, in direzione di San Giovanni a Teduccio.

Il fatto è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti, nel transitare lungo la via, hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno immediatamente accelerato, tentando di eludere il controllo. Nonostante l’ordine di fermarsi, il conducente del veicolo ha effettuato una serie di manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale.

L’inseguimento si è concluso nei pressi del ponte di via Ferrante Imparato, dove i due giovani hanno perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente al suolo. Gli agenti sono riusciti a bloccarli e, durante la perquisizione, hanno rinvenuto un fucile a pompa calibro 12, risultato rubato, e due cartucce dello stesso calibro. Inoltre, il passeggero era in possesso di circa 2 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish, due paia di guanti in lattice e 40 euro in contanti. I due giovani sono stati identificati e arrestati per porto abusivo di arma da fuoco e denunciati per ricettazione. Il ventitreenne è stato denunciato anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il veicolo è stato sequestrato.