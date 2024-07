Tentata rapina: 16enne ferito a Napoli

1 minuto per la lettura

La scorsa notte a Napoli, un giovane di 16 anni è rimasto ferito durante una tentata rapina. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, il ragazzo si è presentato autonomamente all’ospedale Pellegrini con una ferita da arma da fuoco.

L’incidente è avvenuto nel quartiere San Lorenzo, precisamente in via Ettore Bellini. Il giovane, mentre passeggiava, sarebbe stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter. Durante il tentativo di rapina, i malviventi hanno esploso un colpo d’arma da fuoco, colpendo il 16enne al piede destro prima di fuggire. Attualmente, il giovane è ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Pellegrini e le sue condizioni sono stabili.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori hanno effettuato un primo sopralluogo a via Ettore Bellini, ma al momento non sono state trovate evidenze significative.