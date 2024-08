Agguato a Pianura, tre arresti tra Napoli e Cosenza

1 minuto per la lettura

Tre arresti tra Napoli e Cosenza per l’agguato fallito avvenuto a Pianura nel comune di Napoli lo scorso maggio

NAPOLI – Agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di “Pianura”, con l’ausilio della squadra Mobile di Cosenza, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di tentato omicidio e porto e detenzione di armi comuni in luogo pubblico.

I destinatari del provvedimento restrittivo si sono resi autori, nel pomeriggio del 4 maggio scorso, nel quartiere di Pianura, di una sparatoria all’indirizzo di un pregiudicato sottoposto all’epoca dei fatti agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’agguato non è andato a buon fine perché la vittima si è accorta dal terrazzo della presenza dei tre, riusciva a scappare e a nascondersi all’interno dell’abitazione, ove peraltro i proiettili entravano colpendo mobili ad altezza uomo.

AGGUATO A PIANURA, TRE ARRESTI TRA COSENZA E NAPOLI

Le indagini hanno condotto all’identificazione dei responsabili gravemente indiziati di essere gli autori del tentato omicidio. Ascoltata la vittima ha descritto l’esatta dinamica dell’agguato riuscendo a riconoscere tre dei cinque che hanno preso parte al raid di fuoco, descrivendone per ognuno le azioni svolte. Gli inquirenti hanno rintracciato due degli autori presso le loro abitazioni a Napoli, il terzo in provincia di Cosenza arrestato mentre era in vacanza.