Tre rapine in sequenza seminano panico e terrore nel Napoletano

Tre rapine nel Napoletano. Panico e terrore tra Villaricca, Marano e Melito. I carabinieri sono impegnati nelle indagini.

NAPOLI – Nella tarda serata di ieri, tre rapine consecutive hanno seminato panico e terrore tra Villaricca, Marano e Melito. I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

TRE RAPINE NEL NAPOLETANO

La sequenza di crimine nel Napoletano è iniziata a Villaricca. Un market gestito da un giovane di 32 anni di origini pakistane è stato preso di mira. Tre individui hanno fatto irruzione nel negozio, rubando 500 euro dall’incasso. Per intimidire il personale e creare caos, uno dei rapinatori ha sparato un colpo verso uno degli scaffali prima di fuggire. Poco dopo, la scena si è spostata in Corso Europa, a Marano. Qui, una donna è stata aggredita in strada da un gruppo di malviventi che le hanno strappato la borsa. L’incidente ha scatenato ulteriori preoccupazioni tra i residenti, già scossi dai recenti eventi violenti.

La situazione è degenerata ulteriormente a Melito, dove è avvenuta l’ultima e più violenta delle rapine. Tre individui hanno aggredito una donna di 36 anni, prelevandole la borsa e, alla sua reazione, hanno reagito in modo brutale. La vittima è stata colpita ripetutamente alla tempia con il calcio della pistola, infliggendole ferite che hanno richiesto tre punti di sutura all’ospedale di Giugliano.

I rapinatori sarebbero tre anche per i colpi a Marano e Melito. I carabinieri sono impegnati nelle indagini, mentre la comunità locale rimane in stato di allerta e preoccupazione per la propria incolumità.