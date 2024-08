Napoli, scippo in scooter con targa clonata: due arresti

1 minuto per la lettura

Un turista a Napoli protagonista di uno scippo da parte di due ladri scappati a bordo di uno scooter con targa clonata; due gli arresti

NAPOLI – Scippo in pieno centro e in pieno giorno a Napoli; il malcapitato è un turista, i ladri gli strappano delle collanine e scappano in scooter. Si scopre poi con targa clonata. Nella mattinata di ieri 28 agosto 2024, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante i normali servizi di controllo, sono stati avvicinati da un passante in via Duomo. E’ stato lui a segnalare che, pochi istanti prima, due persone a bordo di uno scooter avevano strappato delle collanine in oro ad un turista in via De Blasiis per poi scappare in direzione di via Foria.

I poliziotti, anche avvalendosi della visione delle immagini di videosorveglianza e delle descrizioni fornite, hanno cominciato le ricerche. Gli autori del furto sono stati notati, poco dopo, in via San Vincenzo, nel quartiere Sanità. All’interno di un garage, stavano rimuovendo dallo scooter una targa utilizzata a copertura di quella originale. I due sono stati raggiunti, bloccati dagli agenti e trovati così in possesso anche delle collanine in oro sottratte poco prima. Gli agenti hanno scoperto inoltre che la targa apposta su quella originale era abbinata ad un altro mezzo.

Gli indagati, identificati per due napoletani di 33 e 36 anni, con precedenti specifici, sono stati arrestati per furto con strappo e ricettazione.