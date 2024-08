Fuga sull'Asse Mediano: a 200 all'ora e oggetti contro i carabinieri

1 minuto per la lettura

I cinque incappucciati, su un’Alfa Romeo 156, hanno percorso l’Asse Mediano a oltre 200 km orari lanciando un crick e uno pneumatico contro i carabinieri.

NAPOLI – È stata l’Asse Mediano il teatro di una folle corsa a più di 200 chilometri orari che ha visto cinque persone incappucciate, non solo, sfidare la morte ma anche mettere a repentaglio la vita di altre persone.

Tutto ha avuto inizio all’altezza dello svincolo di Villa Literno, quando una pattuglia dei Carabinieri nota Alfa Romeo 156 sospetta e intima l’alt. A bordo, cinque persone con il volto coperto hanno preferito la fuga, dando così il via a un inseguimento degno di un film.

L’Alfa Romeo, infatti, sfrecciava lungo l’Asse Mediano a velocità vertiginosa con manovre azzardate e i tentativi di speronamento alla gazzella dei carabinieri con li inseguiva.

Ma la follia dei malviventi non si è fermata qui. Nel tentativo di seminare i carabinieri, i cinque individui hanno iniziato a lanciare contro la pattuglia degli oggetti, tra cui un crick e uno pneumatico.

Dopo la folle corsa, con i cinque che sono riusciti a dileguarsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. Sono infatti in corso degli accertamenti per risalire all’identità delle persone a bordo dell’Alfa Romeo 156.