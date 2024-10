Campania, arrivano i carabinieri e lancia 160mila euro dalla finestra

2 minuti per la lettura

Quando ha visto arrivare i carabinieri ha spalancato la finestra e lanciato nel vuoto un pacco contenente 160mila euro in contanti. Un’inchiesta su presunti intrecci tra politica e imprenditoria campana.

NAPOLI – Quando ha visto arrivare i carabinieri, non ha esitato: ha spalancato la finestra e lanciato nel vuoto un pacco contenente 160mila euro in contanti. Una mossa disperata, nel tentativo di disfarsi della prova schiacciante. È successo ieri, durante una perquisizione disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’inchiesta su presunti intrecci tra politica e imprenditoria campana. Tra questi, il consigliere regionale Giovanni Zannini e il dirigente della Regione Antonio Postiglione. I soldi, contenuti in un pacco, sono stati recuperati dai militari dell’Arma.

L’INCHIESTA CHE SCUOTE LA CAMPANIA

L’operazione ha rivelato un sistema di flussi di denaro poco chiari, che collegano la politica a imprenditori locali. Il protagonista del clamoroso gesto, pur non essendo ancora formalmente indagato, appare come una figura centrale: secondo gli investigatori, l’imprenditore Alfredo Campoli – uno dei sette indagati – si recava spesso da lui per ritirare ingenti somme, fino a 100mila euro per volta.

L’episodio è solo la punta dell’iceberg di un’indagine più ampia, che sta scuotendo le fondamenta della Regione Campania. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati cellulari e dispositivi elettronici, ma restano introvabili i documenti cartacei dove Zannini avrebbe annotato nomi e cifre, forse cruciali per smascherare l’intero giro.

ARRIVANO I CARABINIERI E LANCIA 160MILA EURO DALLA FINESTRA

Il lancio dei 160mila euro è un gesto emblematico che rappresenta il tentativo estremo di nascondere la corruzione. È l’istantanea di una realtà sommersa, fatta di scambi di favori, denaro che corre nelle mani sbagliate, e un sottobosco politico-imprenditoriale che agisce nell’ombra. La rete su cui indagano i carabinieri potrebbe svelare rapporti di potere ben radicati, portando a galla intrecci pericolosi tra politica e affari.